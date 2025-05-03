Günel kimdir? "Azeri Kızı" olarak tanınan Günel kaç yaşında, nereli?

"Azeri Kızı" lakabıyla Türk müzik dünyasında tanınan Günel, sosyal medyada araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Günel kimdir? "Azeri Kızı" olarak tanınan Günel kaç yaşında, nereli?

Günel kimdir?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 10:39

İbrahim Tatlıses'in küçük yaşlarda "Azeri Kızı" olarak Türkiye'de tanınanmasını sağladığı Günel, sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme geldi. Peki, Günel kimdir? "Azeri Kızı" olarak tanınan Günel kaç yaşında, nereli?

GÜNEL KİMDİR?

Günel Zeynelova veya bilindik adlarıyla Günel ya da Azeri Kızı Günel, 1985 yılında Bakü'de dünyaya geldi. 

GÜNEL'İN HAYATI VE KARİYERİ

Günel Zeynelova, eğitim hayatını Bakü’de tamamlamıştır. Müzisyen bir ailede yetişen Günel Zeynelova, çocukluğundan beri müzikle iç içe olmuştur. Babası klarnet annesi piyona çalan Günel Zeynelova küçük yaşlarda çeşitli enstrümanlar öğrenmiştir. 1998 yılında İbrahim Tatlıses Azerbaycan‘ın başkenti Bakü’de verdiği konserde Günel’in hayatı değişti. Sahneye fırlayan ve Sibel Can’dan Padişah şarkısını söyleyerek İbrahim Tatlıses’i kendisine hayran bırakan Günel, daha sonra İstanbul’a yerleşti.

GÜNEL'İN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Albüm

  • 1998: Ne Olur Allahım
  • 2003: Azeri Kızı Günel
  • 2008: Adı Yok

Single

  • 2010: Yeni s?hif? (Yeni Sayfa)
  • 2014: Senden İnsaf Diler Yarin
  • 2014: Herşeye Değer
  • 2016: Yandım Evladım
  • 2016: Gel Çağıramam
  • 2017: Azılı Bela
  • 2018: Kırık Vazo

Etiketler: #Azeri Kızı #Günel #kimdir?

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