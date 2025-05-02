Cemil Önal kimdir? Cemil Önal nerede yaşıyor?
Kuzey Kıbrıs'taki yasa dışı bahis ağıyla bağlantılı olduğu öne sürülen ve Halil Falyalı’nın eski mali danışmanı olarak bilinen Cemil Önal'ın, Hollanda’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Peki, Cemil Önal kimdir? Cemil Önal nerede yaşıyor?
Son haftalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan 'turbun büyüğü' tartışmasıyla gündeme gelen ve 2022'de öldürülen, KKTC uyruklu yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın sağ kolu olarak bilinen Cemil Önal'ın (41), perşembe günü öğleden sonra, Hollanda'nın Rijswijk kentinde bir otel terasında silahla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Peki, Cemil Önal kimdir? Cemil Önal nerede yaşıyor?
CEMİL ÖNAL KİMDİR?
Cemil Önal, Kuzey Kıbrıs'ta yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleriyle tanınan Halil Falyalı'nın eski finans müdürü olarak biliniyordu.
TUTUKLU YARGILANMIŞTI
2022'de Falyalı'nın suikast sonucu öldürülmesinin ardından, Önal da cinayetle ilişkilendirilerek Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından arandı. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.
Bu süreçte Önal'ın, Hollanda makamları ile bilgi paylaşımı karşılığında serbest bırakıldığına yönelik iddialar basında geniş yer buldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- 'Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!'
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı
- O polis memuruna soruşturma
- 'Öcalan aynen şunu söyledi...'
- AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
- İstanbullu 'Kanal İstanbul' istemiyor!
- İngiliz kadın “dünyanın en yaşlı insanı” seçildi