Yayınlanma: 02.05.2025 - 12:41

Güncelleme: 02.05.2025 - 12:41

Son haftalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan 'turbun büyüğü' tartışmasıyla gündeme gelen ve 2022'de öldürülen, KKTC uyruklu yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın sağ kolu olarak bilinen Cemil Önal'ın (41), perşembe günü öğleden sonra, Hollanda'nın Rijswijk kentinde bir otel terasında silahla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Peki, Cemil Önal kimdir? Cemil Önal nerede yaşıyor?

CEMİL ÖNAL KİMDİR?

Cemil Önal, Kuzey Kıbrıs'ta yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleriyle tanınan Halil Falyalı'nın eski finans müdürü olarak biliniyordu.

TUTUKLU YARGILANMIŞTI

2022'de Falyalı'nın suikast sonucu öldürülmesinin ardından, Önal da cinayetle ilişkilendirilerek Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından arandı. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu süreçte Önal'ın, Hollanda makamları ile bilgi paylaşımı karşılığında serbest bırakıldığına yönelik iddialar basında geniş yer buldu.