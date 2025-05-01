Yayınlanma: 01.05.2025 - 14:26

Güncelleme: 01.05.2025 - 14:26

Süper Lig’de sezon sonuna yaklaşılırken Galatasaray, gelecek yılın kadro yapılanmasına dair hazırlıklarını hızlandırdı. Cimbom, Gabriel Brazao'yu gözüne kestirdi. Peki, Gabriel Brazao kimdir? Galatasaray'ın transfer etmek istediği Gabriel Brazao kaç yaşında, nereli?

GABRIEL BRAZAO KİMDİR?

Gabriel Nascimento Resende Brazão, 5 Ekim 2000 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Santos takımında kaleci olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur.

GABRIEL BRAZAO'NUN KARİYERİ

Futbol kariyerine Brezilya'nın Cruzeiro kulübünde başlayan Gabriel Brazao, genç yaşta Avrupa’ya transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti. 19 yaşındayken Parma’ya 6 milyon Euro karşılığında transfer olan Brazao, kısa süre sonra 6.3 milyon Euro bedelle Inter’in yolunu tuttu. Ancak Inter’de A takım forması şansı bulamayan genç kaleci, Avrupa’da geçirdiği dönemde Albacete, Real Oviedo, Cruzeiro, SPAL ve Ternana gibi kulüplerde kiralık olarak forma giydi. Bu süreçte kalede süre bulmakta zorlanan Brazao, Şubat 2024’te Santos’a bonservissiz olarak transfer oldu.

Santos forması altında performansını yukarı çeken 1.92 boyundaki kaleci, takımıyla çıktığı 50 maçın 18’inde kalesini gole kapatmayı başardı. Kalan karşılaşmalarda ise toplam 53 gol gördü. Özellikle Brezilya Ligi'nde sergilediği istikrarlı görüntü, Avrupa kulüplerinin yanı sıra Galatasaray’ın da dikkatini çekmesine neden oldu.