Güneşin altında geçen uzun saatlerin ardından baş dönmesi, halsizlik ve bulantı gibi şikayetler yaşıyorsanız, güneş çarpmasına karşı almanız gereken önlemleri ve rahatlatıcı yöntemleri mutlaka öğrenin. Peki, Güneş çarpması nedir? Güneş çarpmasına ne iyi gelir? Güneş çarpmasını önlemek için ne yapılmalı?

GÜNEŞ ÇARPMASI NEDİR?

Güneş çarpması, vücudun aşırı sıcak ve doğrudan güneş ışığına maruz kalması sonucu ortaya çıkan ciddi bir ısı rahatsızlığıdır. Vücut ısısı normalin çok üzerine çıkar, terleme durur ve bu durum beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Müdahale edilmezse hayati risk oluşturabilir.

GÜNEŞ ÇARPMASINA NE İYİ GELİR?

Hemen Gölge veya Serin Bir Ortama Geçin

Güneş çarpması fark edildiği anda kişi hemen güneşten uzaklaştırılmalı ve serin, havadar bir yere alınmalıdır.

Bol Su İçirin

Vücut ısısını dengelemek ve sıvı kaybını önlemek için bol su içmek çok önemlidir. Ancak birden çok fazla su içmek yerine sık sık, yavaş yavaş su içirilmelidir.

Vücut Soğutulmalı

Alnına, enseye, koltuk altlarına soğuk suyla ıslatılmış bez koyulabilir. Ilık (buz gibi olmayan) suyla duş aldırmak ya da vücuda su püskürtmek de işe yarar.

Hafif Giysiler Giydirin

Kişi üzerindeki kalın ve sıkı giysilerden arındırılmalı, mümkünse ince ve pamuklu giysiler giydirilmelidir.

Dinlenme Sağlanmalı

Güneş çarpması geçiren kişi en az birkaç saat serin ortamda dinlenmeli, mümkünse uzanmalı ve hareket ettirilmemelidir.

Tuzlu Ayran veya Elektrolit Desteği (Hafif Vakalarda)

Terle birlikte kaybedilen mineralleri dengelemek için ev yapımı tuzlu ayran veya eczanelerden temin edilebilen elektrolit içecekleri verilebilir.

Gerekirse Tıbbi Yardım Alın

Kişide şu belirtiler varsa mutlaka hastaneye başvurulmalıdır:

Yüksek ateş (40°C üzeri)

Bilinç bulanıklığı veya bayılma

Mide bulantısı, kusma

Nabzın çok hızlı veya zayıf atması

Ciltte aşırı sıcaklık ve kuruluk (terlemenin durması)

GÜNEŞ ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?