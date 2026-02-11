Ay’ın, Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu Güneş’i kısmen ya da tamamen örtmesiyle meydana gelen Güneş tutulması tarihi gündemdeki yerini koruyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman? 2026 Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görünecek mi?

2026 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ

2026’da gerçekleşecek ilk Güneş tutulması 17 Şubat Salı günü gerçekleşecek. Söz konusu tutulma Halkalı (ateş halkası) şeklinde görülecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Halkalı Güneş tutulması, Türkiye’den doğrudan çıplak gözle gözükmeyecek.

Tutulma yalnızca Antarktika üzerinde sınırlı yerlerde halkalı olarak görülebilecek. Arjantin ve Şili'nin en güney ucundan ve Güney Afrika'nın büyük bir bölümünden ise (Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar dahil) kısmi şekilde izlenebilecek.