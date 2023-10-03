Yayınlanma: 03.10.2023 - 16:49

Güncelleme: 03.10.2023 - 16:49

Yılın ikinci Güneş tutulmasına az bir süre kaldı. 2023 yılının ilk Güneş tutulması 20 Nisan'da gerçekleşmişti. Peki, Güneş tutulması ne zaman olacak? Ekim ayı Güneş tutulması hangi gün gerçekleşecek? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.

Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

2023 yılının ilk güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmişti. İkinci halkalı güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te gözlemlenecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ekim ayında gerçekleşecek Güneş tutulması Türkiye'den gözlenemeyecek.