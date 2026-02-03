Kova burcunda halkalı Güneş tutulması ise Şubat ayı içerisinde meydana gelecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halkalı Güneş tutulması, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.46'da gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

17 Şubat Halkalı Güneş Tutulması, ülkemizden gözlenemeyecek. Yalnızca Antarktika üzerinde görülebilecek. Bununla birlikte, kısmi tutulma Arjantin ve Şili'nin en güney ucundan ve Güney Afrika'nın büyük bir bölümünden (Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar dahil) izlenebilecek.