Güneş yanığı sonrası cilt soyulmasını hafifletmenin yolları

Yaz aylarının kaçınılmaz dertlerinden biri de güneş yanığı… Yanık sonrası cildin kendini onarma sürecinde başlayan soyulma hem rahatsız edici hem de kötü bir görüntüye neden olabilir. Peki, bu dönemi daha rahat atlatmak için neler yapabiliriz? İşte cildinize iyi gelecek öneriler…

NEMLENDİRİCİ KREMLER VE LOSYONLAR KULLANIN

Cilt soyulmasının en büyük sebebi, güneşin cildi kurutarak üst tabakayı zedelemesidir. Nemlendirici kremler ve özellikle aloe vera içeren losyonlar cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur ve soyulmayı hafifletebilir.

ALOE VERA JELİ UYGULAYIN

Aloe vera, güneş yanığının neden olduğu kızarıklık ve tahrişi yatıştırır, aynı zamanda cildi serinletir. Doğal aloe vera jeli veya aloe vera içeren kozmetik ürünler kullanabilirsiniz.

ILIK DUŞ TERCİH EDİN

Çok sıcak su, cildin daha fazla kurumasına ve soyulmanın artmasına sebep olabilir. Ilık suyla kısa duşlar almak, cildin nem kaybetmesini önler ve rahatlatır.

SOYULAN DERİYİ KOPARMAYIN

Her ne kadar rahatsız edici olsa da soyulan deriyi koparmak, cildin daha fazla tahriş olmasına ve enfeksiyon riskine yol açabilir. Cildin kendiliğinden yenilenmesine izin verin.

SOĞUK KOMPRES YAPIN

Temiz bir beze sardığınız buz torbasını kısa süreli olarak yanık bölgeye uygulayabilirsiniz. Bu yöntem, hem acıyı azaltır hem de cildin tahrişini hafifletir.

BOL SU İÇİN

Güneş yanığı cildin kurumasına neden olur. Vücudunuzun su dengesini korumak, hem iyileşme sürecini hızlandırır hem de soyulmayı azaltır.

GÜNEŞTEN KORUNUN

Cilt soyulurken yeniden güneşe maruz kalmak, hasarı artırır ve iyileşme süresini uzatır. Geniş kenarlı şapka takmak ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak çok önemlidir.