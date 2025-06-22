Güneşin tadını çıkarırken cildinizi yakmayın: Yaz aylarında sık yapılan 8 cilt hatası

Yaz ayları; deniz, güneş, tatil ve bol D vitamini ile birlikte gelse de cildiniz için her zaman bu kadar keyifli olmayabilir. Güneşin zararlı ışınları, yüksek sıcaklıklar, terleme ve yanlış bakım ürünleri gibi birçok etken, ciltte lekelenme, kuruluk, sivilce artışı ve erken yaşlanma gibi problemlere yol açabilir. Peki, güneşin tadını çıkarırken cildinizi yakmamak için dikkat etmeniz gereken hususlar nelerdir? İşte, yaz aylarında sık yapılan 8 cilt hatası...





YAZ AYLARINDA SIK YAPILAN 8 CİLT HATASI

1. Güneş kremi kullanmayı unutmak ya da yetersiz sürmek:

Yazın en sık yapılan ve en riskli hata, güneş koruyucu kullanmamak ya da yeterince sürmemektir. SPF içeren ürünler yalnızca plajda değil, günlük şehir yaşamında da mutlaka kullanılmalıdır. Ayrıca günde 2-3 kez yenilenmediği sürece etkinliği azalır.

2. Makyajla güneşe çıkmak:

Yazın ağır makyaj yapmak, gözeneklerin tıkanmasına ve ciltte sivilce oluşmasına neden olabilir. Üstelik makyajla güneşe çıkmak, cildin UV ışınlarına karşı daha hassas hale gelmesine ve kalıcı lekelere yol açabilir.

3. Yüzü sık sık sabunla yıkamak:

Terleme ve yağlanma arttığı için bazı kişiler yüzlerini sık sık sabunla yıkar. Ancak bu cildin doğal bariyerini bozar, kuruluğa ve tahrişe sebep olur. Cilt tipinize uygun nazik bir temizleyici kullanmak çok daha doğru olacaktır.

4. Gece yatarken cildi temizlememek:

Gün boyunca ciltte biriken ter, toz, güneş kremi ve makyaj artıkları mutlaka gece temizlenmelidir. Aksi takdirde gözenekler tıkanır ve ciltte donukluk, siyah nokta ve sivilce problemleri kaçınılmaz olur.





5. Yetersiz su tüketimi:

Sıcak havalarda terleme arttıkça vücut daha çok sıvı kaybeder. Bu da ciltte kuruluk, matlık ve esneklik kaybına neden olur. Yaz aylarında bol su içmek, hem genel sağlığınız hem de cilt nem dengeniz için hayati öneme sahiptir.

6. Yanlış peeling uygulamaları:

Yazın haftada birkaç kez peeling yapmak iyi gibi görünse de, güneşle hassaslaşmış cilde sık peeling uygulamak tahrişe ve lekelere neden olabilir. Özellikle kimyasal içerikli soyucu ürünler yaz aylarında dikkatli kullanılmalıdır.

7. Nemlendirici kullanmayı ihmal etmek:

“Hava sıcak, cildim zaten yağlı” düşüncesiyle nemlendirici kullanmamak, yazın yapılan büyük cilt hatalarındandır. Hafif yapılı, su bazlı bir nemlendirici ile cildinizin nem dengesi korunmalı, aşırı sebum üretimi önlenmelidir.

8. Saç ürünlerini yüze temas ettirmek:

Jöle, saç spreyi ya da krem gibi ürünlerin yüzde özellikle alın ve yanak bölgelerine teması, yaz sıcağında ciltte sivilce ve irritasyona sebep olabilir. Bu ürünleri kullandıktan sonra ellerinizi yıkamak ve yastık kılıflarını sık değiştirmek önemlidir.