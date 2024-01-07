Güneş'te delik açıldı: Tüm dünya karanlığa gömülebilir

Yayınlanma: 07.01.2024 - 11:54

Güncelleme: 07.01.2024 - 11:54

2023 yılında bazıları hiç de beklenmedik patlamalar, jeomanyetik fırtınalar, Güneş atımları ve Güneş rüzgarları meydana geldi. Öyle ki bu beklenmedik aktiviteler nedeniyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkede ilk kez kuzey ışıkları gözlendi.

Güneş'in yüzeyinde muazzam büyüklükte karanlık bir delik açıldı ve doğrudan Dünya'ya doğru radyoaktif dalgalar yayıyor.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre deliğin boyutu 60 Dünya'ya denk. Bu dev boşluk, benzeri görülmemiş özelliklerden biri.

Koronal delik olarak bilinen dev karanlık bölge, 2 Aralık'ta yıldızın ekvatorunun yakınında şekillendi ve 24 saat içinde yaklaşık 800 bin kilometre genişliğe ulaştı.

Uzmanlara göre 2024 yılında tehlikeli Güneş rüzgarları ve jeomanyetik fırtınalarla karşı karşıya kalabiliriz. Buna bağlı olarak modern yaşamda önemli yer tutan çok sayıda cihaz devre dışı kalabilir. Bazı bilim insanları, Güneş’te yaşanması muhtemel süpersonik patlamaların gezegenimizin üzerinde devasa bir manyetik dalga oluşturabileceği düşüncesinde. Bu ise internetin, uçakların, finans sistemlerinin ve hatta kalp pillerinin dahi işlevsiz kalmasına, kısacası insan yaşamının son derece olumsuz bir şekilde etkilenmesine sebebiyet verebilir.