En uzun gece ne zaman sorusu, Aralık ayıyla gündeme geldi. Uzun günlerde gün ışığından daha fazla yararlanılıyor. Peki, Günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ne zaman?

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalır ve gündüzler uzamaya başlar. Bu süreç 21 Haziran’a kadar devam eder. 21 Aralık tarihinden sonra günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Her yıl kuzey yarımkürede kış gün dönümü olarak gerçekleşen 21 Aralık aynı zamanda yılın en uzun gecesi oluyor. Bu gece 21 Aralığı 22 Aralığa bağlayan gün gerçekleşiyor.

GÜN DÖNÜMÜ TAKVİMİ

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başlar.

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre'de yaz biter, sonbahar başlar.

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi başlar.