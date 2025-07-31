Gupse Özay'dan doğum günü pozu: 'Coşkulu bir 41, iyi ki doğdum'

“Eltilerin Savaşı”, “Görümce”, “Deliha” ve “Lohusa” gibi filmlerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu ve senarist Gupse Özay, 30 Temmuz’da 41 yaşına girdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özay, doğum gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Jan Asya adında bir kız çocuğu olan Gupse Özay, doğum gününe özel siyah beyaz pozlarını Instagram hesabından paylaşarak, “Coşkulu bir 41. İyi ki doğdum” notunu düştü.

Özay’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, “41 kere maşallah”, “Harika bir yaş olsun”, “Nice mutlu yaşlara” gibi yorumlarla ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı.

BARIŞ ARDUÇ’TAN DUYGUSAL KUTLAMA

Barış Arduç da eşi Gupse Özay’ın doğum gününü, birlikte çekildikleri bir aile fotoğrafını paylaşarak kutladı. Paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.