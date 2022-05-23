Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında? Gupse Özay hamile mi?

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:35

30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de doğan Gupse Özay, Çerkes kökenlidir. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Özay, 4 yıl reklam yazarlığı yaptı.2012 yılında Yalan Dünya dizisi ile yıldızı parlayan Gupse Özay 2014 yılında seneryosunu kendi yuazdığı Deliha filmi ile izleyici karşısına çıktı. 2016 yılında senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminde başrol oynadı. 11 Ocak 2018 tarihinde ise hem senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, hem de başrolünde yer aldığı Deliha 2 filmi vizyona girdi. 31 Ocak 2020 tarihinde, hem yazıp hem oynadığı Eltilerin Savaşı adlı komedi filmi vizyona girmiştir. 2020-2022 yılları arasında ise UN Woman Turkey'nin sözcüsü oldu.



GUPSE ÖZAY'IN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Yalan Dünya (2012-2014)

Deliha (2014) Zeliha

Ters Yüz (2015) Üzüntü (Seslendirme)

Küçük Esnaf (2016) Burcu

Görümce (2016) Yeliz

Tatlım Tatlım (2017) Tatlım

Deliha 2 (2018) Zeliha

Eltilerin Savaşı (2020) Sultan





GUPSE ÖZAY'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Yılın Kadın Sinema Oyuncusu (Deliha 2)

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Komedi) (Deliha)

8. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)

3. OMÜ Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)

39. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (Yalan Dünya)

2012 Antalya Televizyon Ödülleri Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)

GUPSE ÖZAY HAMİLE Mİ?

Gupse Özay 2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile evlendi. Gupse Özay'ın hamilelik haberi Ömür Sabuncuoğlu tarafından duyuruldu. Gupse Özay 6 aylık hamile olduğu haberini sosyal medya hesabından doğruladı.