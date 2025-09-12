Gurs Vadisi’nde hasat başladı: Yöre halkının geçim kaynağı

Yöre halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan tütün için çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara yöneliyor. Toplanan yeşil yapraklar, iğne ya da çuvaldız yardımıyla tek tek iplere dizilerek güneş altında sararmaya bırakılıyor. Yaprakların nemini koruması için zaman zaman suyla ıslatma işlemi yapılırken, kuruma sürecini tamamlayan tütünler daha sonra makinelerden geçirilerek işleniyor.

Doğal güzellikleriyle de bilinen Gurs Vadisi, her yıl olduğu gibi bu sezon da bölgedeki tütün üreticilerinin yoğun mesaisine sahne oluyor.