Hababam Sınıfı oyuncularının görüntüleri tartışma yarattı

Hababam Sınıfı'nda 'Hayta İsmail' ve 'Bacaksız' rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Arıman ve Tuncay Akça'nın açılış, düğün ve davetlerde org çalıp şarkı söylemesi sosyal medyada tartışma yarattı.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:12
Hababam Sınıfı oyuncularının görüntüleri tartışma yarattı
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Türk sinemasının en çok seyredilen ve sevilen filmleri arasında gösterilen Hababam Sınıfı'nın oyuncuları hayat mücadelelerine devam ediyor.

Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepeli altın kadroda rol alan iki oyuncu İstanbul'da org çalıp, şarkı söyleyerek yaşamlarını sürdürüyor olması sosyal medyada tartışma yarattı. 

Filmde, "Hayta İsmail" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman, org çalarken, Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça ise şarkılarıyla Arıman'a eşlik ediyor.

Odatv'de yer alan habere göre, ikili, genellikle İstanbul'daki açılış, davet ve düğünlerde org çalıp şarkı söyleyerek geçimlerini sürdürüyor.

İkilinin son görüntüsü ise İstanbul'daki bir mağaza açılışından. Esenler'deki açılışta org çalıp, şarkı söyleyen Hababam oyuncuları böyle görüntülendi.


Hababam Sınıfı Tarık Akan kemal sunal Halit Akçatepe Ahmet Arıman Tuncay Akça
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