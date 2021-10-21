Haber bülteninde skandal: Canlı yayında cinsel içerikli görüntüler ekrana yansıdı
ABD'nin Washington eyaletindeki bir televizyon kanalı canlı yayında bir skandala imza attı. Hava durumunun sunucusu bülteni sunarken arka planda porno film görüntüsü ekrana yansıdı. Bülteni izleyenler televizyon kanalını şikayet ettiler.
ABD'nin Washington merkezli bir televizyon kanalında hava durumunu anlatan bir sunucunun arka planında cinsel içerikli film ekranlara yansıdı.
İzleyenleri şaşkına çeviren olayda sunucuların durumdan habersiz oldukları görülüyor.
Cinsel içerikli görüntünün ekrana yansıdığı sırada bülten sunucusunun meteorolog Michelle Boss'a, sıcaklıkların ne kadar süreceğini sorduğu duyuluyor. Boss'un da hafta başına kadar süreceğini tahmin ediyoruz yanıtını verdiği duyuluyor.
KANAL YÖNETİMİNDEN ÖZÜR
Ancak bu rahatsız edici görüntüler izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Söz konusu skandal hakkında kanala defalarca şikayet telefonu geldi. Kanal yönetimi de oluşan bu durumdan dolayı özür dileyerek ''Böyle bir şeyin bir daha olmaması için özenle çalışıyoruz'' şeklinde açıklama yayınladı.
CEZASI 325 BİN DOLAR
New York Post' un haberine göre, bahsi geçen yayın sabah 6 akşam 10 aralığında gerçekleşmiş olsaydı daha önce verilmiş olan 325 bin dolar para cezasına çarptırılacaktı.
SİBER SALDIRI MI?
Görüntülerin nasıl ekrana yansıdığının bir siber saldırı mı yoksa stüdyoya erişimi olan birinin mi yaptığı henüz netlik kazanmadı.
Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve şu ana kadar sorumlu kimsenin bulunmadığını söyledi.
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