HAÇİKO: Uyutma düpedüz cinayettir ve kabul edilemez!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:06

Güncelleme: 03.10.2023 - 17:06

13 yıldır hem sahada hem hukuki alanda hayvan hakları konusunda mücadelesine devam eden HAÇİKO, İstanbul özelindeki çalışmalarını yıllar içinde yeni il temsilcilikleri ile tüm Türkiye’ye taşıdı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde HAÇİKO şu açıklamayı yaptı:

"Düzenli orman beslemeleri, tedaviler, kurtarmalar yaparken eğitime de önem veriyoruz.

Evcil hayvanların ailelerin özellikle çocukları için birer oyuncakcasına satın alınmaları ve bir sürelik hevesin ardından ya barınaklara ya da sokaklara terk edilmeleri gibi konulara önem veriyoruz.

Geçen yıl kurulan HAÇİKO Yaşam ve Eğitim Çiftliği’nde kurtardığımız kedi, köpek ve eşeklerimiz var. Çiftliğimize gelen çocuk ve gençlere doğa ve hayvan hakları konusunda eğitimler verirken, kurtardığımız hayvanlarla iletişime geçmelerine de olanak sağlıyoruz.

Derneğimizin yönetim kurulunda iki avukatımız var; Yıltay Günay ve Serdar Uluç yasal anlamda etkin çalışmalar yapıyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda pet shoplarda canlı hayvan satışının yasaklanması ve hayvana şiddete hapis cezası gelmesi konularında çalışmalarında dernek olarak etkili olduk.

Hapis cezasının uygulanmasındaki sıkıntılar için de halen mücadelemizi sürdürüyoruz.

Sokak ve barınaklarında bu kadar sahipsiz kedi köpek olan bir ülkede hala merdiven altı satışı yapılıyor. Keşke herkes barınaktan ya da sokaktan sahiplense.

Doğal afetlerde, orman yangınlarında ve depremlerde HAÇİKO Derneği olarak hem insani hem de hayvanlar için yardım çalışmalarında bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Hatay’da hem besleme hem de tedavi faaliyetlerine, bölgeden çekilmeyerek devam ediyoruz.

Yaşadık bitti diyemeyiz çünkü.

Hemen unutur, oradan uzaklaşır, elimizi eteğimizi çekersek hem kaybettiklerimize hem geride kalanlara büyük haksızlık etmiş oluruz.

Sokak hayvanları konusundaki net tavrımız aşıla, kısırlaştır ve bulunduğu yerde yaşat.

Ve tabii bolca sokak ve barınaktan sahiplendir.

Popülasyonu bu şekilde kontrol altında tutabiliriz.

Şu sıralarda telaffuz edilen toplama ve uyutma gibi insanlık dışı şeyleri duymak dahi istemiyoruz. Uyutma düpedüz cinayettir ve kabul edilemez."