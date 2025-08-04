Hadise hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: İnsanlar bizi robot zannediyor

Hadise, paylaştığı bir videoyla dikkat çekti. Yoğun iş temposunun kendisini bir hayli yorduğunu söyleyen şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu.

Hadise'nin yoğun konser ve iş temposunu gerekçe göstererek ağladığı anlar sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

"İNSANLAR BİZİ ROBOT ZANNEDİYOR"

39 yaşındaki sanatçı, paylaşılan videoda ağlamaya başlayarak "Yorgunum. Biz robot değiliz, insanlar bizi bazen robot zannediyor bence. I'm okay" ifadelerini kullandı.

Birçok sosyal medya kullanıcı videonun altına "Neden ağlamış ki... Zorla mı çalıştırılıyor?" yönünde yorumda bulundu.