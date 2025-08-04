Hadise klip setinde ateş püskürdü: Sert tavırları sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şarkıcı Hadise’nin Fırtınam belgeselinden paylaşılan görüntülerde, çekim sırasında “Ben robot değilim, bana alan tanımak zorundasınız” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, Hadise'nin hem Türkçe hem de İngilizce ifadelerle dansçılarını uyardığı ve ses tonunu yükselttiği duyuluyor.

Yaşanan bu anlar sosyal medyada hızla yayılırken, sanatçının bu tavrı birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Bazı yorumcular Hadise'nin profesyonellikten uzaklaştığını savunurken, bazı hayranları ise yoğun tempoda çalışmanın sanatçılar üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.