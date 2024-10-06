Hadise konserinde isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

Türkiye'de kadınlar, canice katledilmeye devam ederken bir tepki de Hadise'den geldi. Sahne aldığı konserde kadınların yaşantılarına dikkat çeken Hadise, "Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?" dedi."

Hadise konserinde isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 10:14

İstanbul Fatih'te yarım saat arayla yaşanan kadın cinayetleri infiale neden oldu. Kadınların sokakta rahat yürüyemediğine dikkat çeken Hadise, konserine isyan etti. 

Hadise, şu ifadeleri kullandı:

 "Biz ne yaşıyoruz. Biz kadınlar rahatlıkla arabamıza yürüyemeyecek miyiz? Arabaya yürümek bile bizleri korkuyorsa demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?" 


Etiketler: #kadın cinayetleri #Hadise

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