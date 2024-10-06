Hadise konserinde isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

Yayınlanma: 06.10.2024 - 10:14

Güncelleme: 06.10.2024 - 10:14

İstanbul Fatih'te yarım saat arayla yaşanan kadın cinayetleri infiale neden oldu. Kadınların sokakta rahat yürüyemediğine dikkat çeken Hadise, konserine isyan etti.

Hadise, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ne yaşıyoruz. Biz kadınlar rahatlıkla arabamıza yürüyemeyecek miyiz? Arabaya yürümek bile bizleri korkuyorsa demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?"