Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı!
Hadise ve Mehmet Dinçerler gittikleri tatil dönüşünde kaza yaptı.
Şarkıcı Hadise ile erkek arkadaşı Mehmet Dinçerler, hafta sonu tatili için gittikleri Çeşme'den dönerken kaza yaptı.
Snob Magazin'in haberine göre; Dinçerler'in kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı. Dinçerler, direksiyon hâkimiyetini kaybedince, etrafa çarparak durabildi.
Korkudan bayılan Hadise'nin uzun süre kendine gelemediği öğrenildi. Olay yerine giden polislerin ise aracı çekiciyle götürürken ikiliye, "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız? Allah korumuş" dediği öğrenildi.
Çift, başka araçla İstanbul'a döndü.
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