Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Burak Deniz, Sinem Ünsal, Hafsanur Sancaktutan ile müzisyen Emircan Can İğrek ve Ender Eroğlu'nun da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan neden gözaltına alındı?

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul’da doğdu. Baba tarafından aslen Rizeli, anne tarafından ise Batum göçmeni kökenlidir. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödüller aldı.

Hayatı ve Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım atan Hafsanur Sancaktutan, sahne deneyimini tiyatro ile geliştirdi. 2015 yılında Bertolt Brecht’in yazdığı “Kuralla Kuraldışı”, 2016 yılında ise Sevilay Saral’ın yazdığı “Otobüs” adlı tiyatro oyunlarında yer aldı.

Televizyon Kariyeri

2018-2019 yılları arasında yayımlanan Gülperi adlı dizide “Fidan Taşkan” karakterini canlandırdı. 2019 yılında Aşk Ağlatır dizisinde “Ada Meryem Varlı” karakteriyle başrol oynadı.

2021 yılında Son Yaz dizisinde “Yağmur Kara” karakterini canlandırdı. 2022 yılında “Darmaduman” dizisinde “Derin” rolünde yer aldı. 2023 yılında Ya Çok Seversen dizisinde “Leyla Köksal” karakterini oynadı.

2024-2025 yılları arasında Siyah Kalp dizisinde “Melek Çakırca” karakteriyle ekranda yer aldı. 2025 yılından itibaren ise “Kıskanmak” dizisinde “Mükerrem Şen” karakterini canlandırmaktadır.

Dijital Platform Projesi

2022 yılında Disney+’ta yayımlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizide “Sinem” karakterini başrol olarak canlandırdı.

Reklam Çalışmaları

“Son Yaz” dizisinin ardından birçok reklam filminde rol aldı. Ayrıca gençlik uygulaması Bana Bak’ın reklam yüzü oldu.

Filmografisi

Televizyon

2018-2019: Gülperi – Fidan Taşkan

2019: Aşk Ağlatır – Ada Meryem Varlı

2021: Son Yaz – Yağmur Kara

2022: Darmaduman – Derin

2023: Ya Çok Seversen – Leyla Köksal

2024-2025: Siyah Kalp – Melek Çakırca

2025-günümüz: Kıskanmak – Mükerrem Şen

İnternet

2022: Dünyayla Benim Aramda – Sinem

Tiyatro

2015: Kuralla Kuraldışı

2016: Otobüs

HAFSANUR SANCAKTUTAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi.

Aralarında oyuncu Burak Deniz, Sinem Ünsal, Hafsanur Sancaktutan ile müzisyen Emircan Can İğrek ve Ender Eroğlu'nun (Norm Ender) da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı.