Hailey Bieber büyük sırrını açıkladı: Çantasından çıkanlar şoke etti

Hailey Bieber, Vogue dergisi için çantasını açtı, çıkanlar herkesi şoke etti. Ağustos ayında bebeğini kucağına alan güzel annenin çantasından 5 telefon, el kremi, uyku bandı, parfüm, bir defter çıktı.

Bieber’ın çantasından çıkan son şey ise herkesi hayrete düşürdü. Güzel model çantasından ‘iksir’ olarak adlandırdığı özel bir büyüyü çıkardı.

"CADI, BENİM İÇİN İKSİR YAPTI"

12 yaşında babasının kendisine bu şişeyi verdiğini belirten Bieber, şunları söyledi: Babam beni dağlarda yaşayan bir cadıyla tanışmam için götürdü ve bu iksiri özel olarak benim için yaptı. Bana, genç bir Kanadalı pop yıldızının bana aşık olmasını sağlayacağını söyledi. Teşekkürler baba..





ÇANTASINDAN 5 TELEFON ÇIKTI

Genç modelin bu yaptırdığı büyü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bieber 5 telefon taşımasının sebebini ise şöyle açıkladı:

"Onları basit işler için kullanıyorum, mesela anonim olarak internette gezmek, yorum yapmak, birilerini gizlice takip etmek, kızların profillerine bakmak, birden fazla hesap açmak gibi şeyler, işte o tarz."