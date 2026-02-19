Hakan Taşıyan'dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama!

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından ilk kez açıklama yaptı. Kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede iki hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulan ünlü sanatçının, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"BİR SIKINTIM YOK, ÇOK ŞÜKÜR"

Tedavi gördüğü hastane odasından paylaştığı bir video ile sessizliğini bozan Taşıyan, moralinin yerinde olduğunu ifade etti. Sevenlerine gülümseyerek seslenen sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel insanlar merhaba. İyiyim çok şükür, bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah'ım hepimize iyilik, sağlık verir inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum; sağlıklı, bereketli, huzurlu inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Saygılarımla."