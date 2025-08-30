Yayıncı ve Shiftdelete'in kurucusu Hakkı Alkan'ın bir çalışanına saksı fırlattığı görüntüler sosyal medya üzerinde hızla yayıldı. Alkan bir çiçek dalını fırlattığını söyleyerek sosyal medya hesabı üzerinden bir özür mesajı paylaştı. Bunun üzerine yurttaşlar Hakkı Alkan'ın yaşamını araştırıyor. Peki, Hakkı Alkan kimdir? İşte ayrıntılar...

HAKKI ALKAN KİMDİR?

Hakkı Alkan 2005 yılında ShiftDelete.Net'i kuran Hakkı Alkan çeşitli teknolojik içerikler yayımlamaya başladı. Alkan, çeşitli sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı yayınlarla tanındı.

Hakkı Alkan daha önce Murat Kurum ile birlikte yer aldığı bir video ile gündeme gelmişti. Gazeteci Fatih Altaylı paylaşılan videoda yer alan Hakkı Alkan için "FETÖ'nün Los Angeles imamı olmak isteyen adam değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.