Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı'ndan ilk 'videolu' açıklama: 'Belki de bu dönem benim için bir temizlenme zamanıdır'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı’nın eski eşi, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, konuya ilişkin bu kez sözlü bir açıklama yaptı.

Daha önce Kuran paylaşarak yaptığı açıklamada, “Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim” diyen Subaşı bu kez de yakında Türkiye’ye döneceğini belirtti.

"TESLİMİYETLE KARŞILIYORUM"

Ünlü isim, ilk sözlü açıklamasında Miami’de olduğunu ve yakında İstanbul’a döneceğini belirterek, “Ben bu süreçten kaçmıyorum, tam tersine teslimiyetle karşılıyorum. Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var. Fakat onlar artık hayatımda yok” dedi.

Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir sessizim, biliyorsunuz; insan hâli, önce kendini dinleme ihtiyacı vardır. Bazı şeyler, aslında her şey, Allah ile aramızda yaşanır. Ve onlar da kelimelerle değil, bir hâl ile anlatılır. Ben de o hâlden geçiyorum. Ve şunu söylemek istedim: Biliyorsunuz, her yıl olduğu gibi bu zamanı da kızımla Miami’de geçiriyorum. Ve çok yakında ülkeme dönüyorum. Tabii ki de orada olmam gereken her şey için şunu söylemek isterim: Ben bu süreçten kaçmıyorum, tam tersine teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah’ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir."

"BİR YANLIŞIM, BİR HATAM VARSA BUNUN SORUMLUSU BENİM"

"Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Fakat ben uzun süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var. Hepimizin vardır. Fakat onlar artık hayatımda yok. Ben bugün başka bir yerdeyim ve bunu en çok kendime ispat ettim. Hepimizin sınavları var. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür ama içeride sadece Allah’ın bir terbiyesi başlıyordur. Belki de bu dönem benim için bir temizlenme, kendime dönme zamanıdır. Ne yaşanıyorsa hayrımıza sonuçta. Çünkü benim inancım şudur: Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere bir yerden bir yere sürüklemez. Bir yanlışım, bir hatam varsa bunun sorumlusu benim; derslerini ben alacağım. Ama bugün burada korkudan değil, bilinçten ve teslimiyetten konuşuyorum. Çok yakında İstanbul’dayım."

İşte Şeyma Subaşı'nın o açıklaması...