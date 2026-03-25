Hakkında yakalama kararı verilmişti: Oyuncu Hande Erçel'den ilk açıklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan, sunucu Güzide Duran, oyuncu Lütfiye Tuğçe Özbudak ve oyuncu Hande Erçel'in de olduğu 16 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alınırken, aralarında Hande Erçel'in de olduğu 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"ÜLKEME DÖNEREK GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAĞIM"

Erçel, yaşananlarla ilgili ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Eğitimi nedeniyle bir süredir yurt dışında olduğunu aktaran Hande Erçel, şunları kaydetti:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim.

Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."