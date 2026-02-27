Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den 'vasiyet açıklaması: 'Lütfen itibar etmeyin'

Geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Türk tiyatrosunun asırlık çınarı Haldun Dormen’in ismi, dijital dolandırıcıların hedefi oldu. Duayen sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının vasiyeti üzerinden yayılan sahte haberlere karşı kamuoyunu uyardı.

6 Ocak’ta enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 21 Ocak’ta 97 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Haldun Dormen’in vefatı, sanat dünyasını yasa boğmuştu. Ancak usta sanatçının kaybının ardından sosyal medya platformlarında "Haldun Dormen'in vasiyeti açıklandı" başlığıyla yayılan asılsız haberler ve kötü niyetli linkler, aileyi harekete geçirdi.

"BABAMIN ADINI KULLANIYORLAR"

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve birer "oltama" (phishing) yöntemi olduğunu belirtti. Dormen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aman dikkat! Babamın adını kullanarak sahte haberler yapılıyor. Lütfen itibar etmeyin ve sakın linke tıklamayın."





DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİNE DİKKAT!

Söz konusu sahte haberlerin, kullanıcıları virüslü sitelere yönlendirmek veya kişisel bilgileri ele geçirmek amacıyla hazırlandığı tahmin ediliyor. Aile, yasal haklarını saklı tuttuklarını belirterek, bilgi kirliliğine karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu.