Bosna-Hersek'in ünlü halk sanatçısı Halid Beslic hayatını kaybetti. Ulusal medyadaki haberlerde, Bosna Hersekli Beslic'in, başkent Saraybosna'daki Klinik Merkezi Onkoloji bölümünde tedavi gördüğü ve bugün yaşamını yitirdiği belirtildi. Peki, Halid Beslic kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Halid Beslic neden öldü?
HALİD BESLİC KİMDİR?
Bosna Hersek'in Knezina kentinde 1953'te dünyaya gelen Beslic'in, 15 Ağustos'ta Banja Luka kentinde verdiği konseri esnasında fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Eski Yugoslavya döneminde ve sonrasında Balkanlar'da oldukça tanınan bir şarkıcı olan Beslic, hafızalara kazınan duygusal şarkılarıyla on binlerce kişinin gönlünde yer etmişti.
ALBÜMLERİ
Singlovi: Gresnica,Mirela,Sijedi starac – 1979-1981
Sijedi starac – 1981
Pjesma o njoj – 1982
Necu necu dijamante – 1984
Zbogom noći, zbogom zore – 1985
Zajedno smo jači – 1986
Otrov mi dajte – 1986
Eh, kad bi ti rekla volim te – 1987
Mostovi tuge – 1988
Opet sam se zaljubio – 1990
Ljiljani – 1991
Grade moj – 1993
Ne zovi me, ne traži me – 1996
Robinja – 1998
U ime ljubavi – 2000
Prvi poljubac – 2003
08 (Miljacka) – 2008
HALİD BESLİC NEDEN ÖLDÜ?
Bosna Hersek’in halk sanatçısı ve Boşnak halk müziğinin efsane isimlerinden Halid Bešlić, tedavi gördüğü Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi Onkoloji Servisi’nde 72 yaşında hayatını kaybetti.