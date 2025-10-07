Bosna-Hersek'in ünlü halk sanatçısı Halid Beslic hayatını kaybetti. Ulusal medyadaki haberlerde, Bosna Hersekli Beslic'in, başkent Saraybosna'daki Klinik Merkezi Onkoloji bölümünde tedavi gördüğü ve bugün yaşamını yitirdiği belirtildi. Peki, Halid Beslic kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Halid Beslic neden öldü?

HALİD BESLİC KİMDİR?

Bosna Hersek'in Knezina kentinde 1953'te dünyaya gelen Beslic'in, 15 Ağustos'ta Banja Luka kentinde verdiği konseri esnasında fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Eski Yugoslavya döneminde ve sonrasında Balkanlar'da oldukça tanınan bir şarkıcı olan Beslic, hafızalara kazınan duygusal şarkılarıyla on binlerce kişinin gönlünde yer etmişti.

ALBÜMLERİ

Singlovi: Gresnica,Mirela,Sijedi starac – 1979-1981

Sijedi starac – 1981

Pjesma o njoj – 1982

Necu necu dijamante – 1984

Zbogom noći, zbogom zore – 1985

Zajedno smo jači – 1986

Otrov mi dajte – 1986

Eh, kad bi ti rekla volim te – 1987

Mostovi tuge – 1988

Opet sam se zaljubio – 1990

Ljiljani – 1991

Grade moj – 1993

Ne zovi me, ne traži me – 1996

Robinja – 1998

U ime ljubavi – 2000

Prvi poljubac – 2003

08 (Miljacka) – 2008

HALİD BESLİC NEDEN ÖLDÜ?

Bosna Hersek’in halk sanatçısı ve Boşnak halk müziğinin efsane isimlerinden Halid Bešlić, tedavi gördüğü Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi Onkoloji Servisi’nde 72 yaşında hayatını kaybetti.