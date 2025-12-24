Halil İbrahim Ceyhan, tutuklanan menajeriyle yollarını ayırdı

Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan menajeri Eser Küçükerol ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında menajerlik şirketi Be Management’ın sahibi Eser Küçükerol, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla üç gün önce tutuklanmıştı. Gelişmelerin ardından Halil İbrahim Ceyhan, temsil ilişkisini sonlandırma kararı aldı.

Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ajansla olan temsili ilişkisinin durdurulduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte tüm işlerinin kendi ekibi tarafından yürütüleceğini ifade etti. Açıklamada, sözleşmeler ve ticari süreçlerin avukatı tarafından takip edileceği, tanıtım ve basın ilişkilerinin ise şahsen çalıştığı basın sorumlusu tarafından koordine edileceği belirtildi. Proje takvimleri, provalar ve set süreçlerinin de kendi ekibi tarafından yönetileceği kaydedildi.

Oyuncu, açıklamasını “Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunarım” ifadeleriyle tamamladı.