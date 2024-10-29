Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e Uluslararası Başarı Ödülü
New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası’nda Türkiye’nin film ve televizyon endüstrisinin uluslararası başarıları kutlanırken, Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve önde gelen yapımcılara ödüller verildi.
New York’ta geçtiğimiz akşam Amerikan Türk Topluluğu Galası düzenlendi. Gecede, Türkiye’nin film ve televizyon endüstrisindeki uluslararası başarıları kutlanırken, önemli isimlere ödüller verildi.
Gecede film ve televizyon dünyasına katkılarıyla öne çıkan başarılı oyuncular Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel ödüle layık görüldü.
Aynı zamanda yapımcılar Kerem Çatay, Timur Savcı ve Onur Güvenatam'a da başarı ödülleri takdim edildi. Bu özel ödüller, Suzan Sabancı’nın elinden sahiplerine ulaştı.
Türk sinema ve dizi endüstrisinin küresel alanda elde ettiği başarıların coşkuyla kutlandığı gece, Türkiye'nin kültürel gücünün ve dünya çapındaki etkisinin bir kez daha altını çizdi.
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