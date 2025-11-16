Halk otobüsü şoförü babaya, sefer sırasında kızlarından doğum günü sürprizi

Sapanca Özel Halk Otobüsleri’nde işletmecilik ve şoförlük yapan Yunus Demir’in kızları Asmin ve Tuğba, gün boyu çalışan babalarının doğum gününü kutlamak için durakta yolcu gibi otobüse bindi. Ellerindeki pastayla babalarına sürpriz yapan kızlara yolcular da alkışlarla eşlik etti. Yunus Demir, büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Kutlamanın ardından Demir, seferine devam etti.

‘BENİM İÇİN UNUTULMAZ BİR ANI OLDU’

Duygulandığını söyleyen Yunus Demir, “Gün çok yoğun geçiyordu, doğum günüm olduğunu unutmuştum. Durakta çocuklarımı görünce şaşırdım. Kızlarım otobüse bindikten sonra pastayı çıkarınca o an doğum günüm aklıma geldi. Benim için unutulmaz bir gün oldu. Yolcular da bu mutlu anımıza ortak oldu. Eşime, çocuklarıma ve yolcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.