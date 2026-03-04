Cumhuriyet Gazetesi Logo
Haluk Bilginer'den, 'Rolümün etkisinden çıkamıyorum' diyen oyunculara tepki: 'Hepsi yalancı'

4.03.2026 17:27:00
Ünlü sanatçı Haluk Bilginer, 30. Türkiye-Almanya Film Festivali'nde bazı meslektaşlarına tepki gösterdi. Bilginer, "'Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen, Türkiye-Almanya Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görülen ünlü sanatçı Haluk Bilginer, festival kapsamında düzenlenen söyleşide dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Oyunculuk muazzam bir şey değil" diyen Haluk Bilginer, bazı meslektaşlarına tepki gösterdi. 

"SENİ BİR KLİNİĞE YATIRALIM, TEDAVİYE İHTİYACIN VAR"

Usta oyuncu, konuşmasının devamında, "'Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunların hepsi yalancı ya da seveni yok. Demiyorlar ki, 'Sen hastasın, senin tedaviye ihtiyacın var? Seni bir kliniğe yatıralım, senin tedaviye ihtiyacın var.' Üçüncü bir şık yok yemin ederim" ifadelerini kullandı.

