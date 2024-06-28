Haluk Bilginer, Emmy ödüllü oyuncu Elizabeth Moss ile aynı dizide yer aldı

Haluk Bilginer, Elizabeth Moss'un başrolünde yer aldığı 'The Veil' dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:19
Haluk Bilginer, Emmy ödüllü oyuncu Elizabeth Moss ile aynı dizide yer aldı
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Emmy ödüllü Elisabeth Moss’un başrolünde yer aldığı 'The Veil' dizisi, 29 Mayıs’ta Disney Plus'ta izleyiciyle buluştu. Uluslararası Emmy Ödülü’ne layık görülen Haluk Bilginer, konuk oyuncu olarak dizide yer aldı.

Haluk Bilginer, 'Mr. Demir' karakterini canlandırdı. Elizabeth Moss'un canlandırdığı Imogen Salter ve Yumna Marwan'ın hayat verdiği Adilah El Idrissi karakterleri dizide İstanbul'da bulunan Mr. Demir'den kendilerine sahte pasaport yapmasını istiyor. 

Mr. Demir ile Imogen Salter karakterinin İngilizce konuştuğu sahneler sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin ilk üç bölümünü, ‘Killing Eve’, ‘Dracula’ ve ‘Penny Dreadful’ gibi iddialı yapımların bölümlerini de yöneten Damon Thomas yönetti. 'The Veil'ın yaratıcı ve yapımcılığını ise ‘Taboo’, ‘Peaky Blinders’ ve ‘Great Expectations’ gibi yapımlara imza atan Steven Knight’ın üstleniyor. 

Çekimlerinin bir bölümünün İstanbul'da gerçekleştirildiği 'The Veil', iki kadın arasındaki yalanlar ve gerçekler üzerine kurulu ölümcül bir oyunu konu ediniyor.


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