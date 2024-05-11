Haluk Bilginer'in konuk olduğu The Veil dizisinin yayım tarihi ve platformu belli oldu

The Veil dizisi 29 Mayıs'ta Disney Plus'ta izleyicilerle buluşacak. Dizide ünlü oyuncu Haluk Bilginer de rol alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 20:09
Haluk Bilginer'in konuk olduğu The Veil dizisinin yayım tarihi ve platformu belli oldu
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Emmy ödüllü Elisabeth Moss’un başrolde olduğu ‘The Veil’, Disney+’ta izleyicilerle buluşacak. 6 bölümlük dizi, tüm bölümleriyle 29 Mayıs’ta Disney+’ta yayınlanacak. 

Steven Knight’ın yazdığı The Veil, 29 Mayıs’ta Disney+’ta yayınlanacak. Emmy ödüllü Elisabeth Moss’un başrolünde yer aldığı dizi, iki kadının arasındaki yalanlar ve gerçekler üzerine kurulu ölümcül bir oyunu konu alıyor.

HALUK BİLGİNER KONUK OLDU

Dizide Elisabeth  Moss’a Yumna Marwan, Josh Charles, James Purefoy, Alec Secareanu, Thibault de Montalembert ve Joana Ribeiro gibi isimler eşlik ediyor. Dizinin konuk oyuncuları arasında deneyimli oyuncu Haluk Bilginer de yer alıyor.

Çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da Kapalıçarşı, Yeni Galata Köprüsü'nde geçen dizi 6 bölümden oluşuyor.


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