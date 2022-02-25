Haluk Levent, ünlü şarkıcı için kampanya başlattı: 'Evi perişan halde, sesini de kaybetti'
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısıyla hafızalara kazınan ve kanserle mücadele eden Tüdanya için yardım çağrısında bulundu. Tüdanya'nın sesini kaybettiğini söyleyen Levent, "Evi oturulmaz halde ve borç içinde" dedi.
Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, bir süredir kanserle mücadele eden Tüdanya'nın daha iyi bir ortamda yaşaması için mücadele ediyor.
Gırtlak kanseriyle savaşan Tüdanya'nın çok kötü durumda olduğunu söyleyen Levent, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak yardım istedi.
"EVİ OTURULMAZ HALDE VE BORÇ İÇİNDE"
Valilikten izin alarak bir yardım kampanyası düzenleyen Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüdanya! Eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Sağlığı için bir eve ihtiyacı var. Valilik onay verdi" ifadelerini kullandı.
Tüdanya!— Haluk Levent Ekip (@haluklevent) February 24, 2022
Eski ses sanatçımız??
En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu.
Sesini kaybetti, konuşamıyor.
Evi oturulmaz halde ve borç içinde
Sağlığı için bir eve ihtiyacı var??
Valilik onay verdi.
700.000?
Ziraat Bank.
Hatice Nacitarhan
TR37 0001 0008 4651 8010 6450 02
?????? pic.twitter.com/iOU2QxW4rL
UZUN SÜREDİR KANSERLE MÜCADELE EDİYOR
2020 yılında kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Tüdanya, uzun bir süredir gırtlak kanseriyle mücadele ediyor. Sesini kaybeden sanatçı, zor günler geçiriyor.
AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent, önceki aylarda Star TV'de yayınlanan programında Tüdanya'ya destek olacaklarını duyurmuştu.
'Haluk Levent'le Yeniden' programına bağlanan Tüdanya, yaşadığı zorlukları oğlunun aracılığıyla anlatmıştı. Konuşamayan ünlü şarkıcı, borçlarının biriktiğini ve ev sorunu yaşadığını kaydetmişti. Levent ise Tüdanya'nın ev sorununu çözeceklerini, borçları için ise sanatçı arkadaşlarıyla kendi aralarında para toplayacaklarını açıklamıştı.
İlgili Haberler
- Ceylan Ertem'in YouTube programının ilk konuğu Haluk Levent
- Haluk Levent'ten sürpriz Migros açıklaması: 'Ve tüm sorunlar çözüldü'
- Haluk Levent'ten eylem yapan 'Yemeksepeti' emekçilerine destek
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
En Çok Okunan Haberler
- Borsa güne yükselişle başladı
- Şubat ayında ekonomik güven endeksi geriledi
- Şampiyonlar Ligi için İstanbul iddiası
- Ukraynalı kadının Rus askere tepkisi gündem oldu
- Kiev’deki siviller sığınaklara alınıyor
- Ahmet Özal iddiası: ‘Başına geçmek için gün sayıyor…’
- UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam etti
- Songül Öden'den 'Ukraynalı mülteci' yorumuna sert tepki
- Savaşın simge ismi oldu
- Teknik direktör golü iptal ettirdi