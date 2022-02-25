Haluk Levent, ünlü şarkıcı için kampanya başlattı: 'Evi perişan halde, sesini de kaybetti'

25 Şubat 2022 Cuma, 09:56

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, bir süredir kanserle mücadele eden Tüdanya'nın daha iyi bir ortamda yaşaması için mücadele ediyor.

Gırtlak kanseriyle savaşan Tüdanya'nın çok kötü durumda olduğunu söyleyen Levent, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak yardım istedi.

"EVİ OTURULMAZ HALDE VE BORÇ İÇİNDE"

Valilikten izin alarak bir yardım kampanyası düzenleyen Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüdanya! Eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Sağlığı için bir eve ihtiyacı var. Valilik onay verdi" ifadelerini kullandı.

Tüdanya!

Eski ses sanatçımız??

En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu.

Sesini kaybetti, konuşamıyor.



Evi oturulmaz halde ve borç içinde



Sağlığı için bir eve ihtiyacı var??



Valilik onay verdi.

700.000?



Ziraat Bank.

Hatice Nacitarhan

TR37 0001 0008 4651 8010 6450 02

?????? pic.twitter.com/iOU2QxW4rL — Haluk Levent Ekip (@haluklevent) February 24, 2022

UZUN SÜREDİR KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

2020 yılında kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Tüdanya, uzun bir süredir gırtlak kanseriyle mücadele ediyor. Sesini kaybeden sanatçı, zor günler geçiriyor.

AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent, önceki aylarda Star TV'de yayınlanan programında Tüdanya'ya destek olacaklarını duyurmuştu.

'Haluk Levent'le Yeniden' programına bağlanan Tüdanya, yaşadığı zorlukları oğlunun aracılığıyla anlatmıştı. Konuşamayan ünlü şarkıcı, borçlarının biriktiğini ve ev sorunu yaşadığını kaydetmişti. Levent ise Tüdanya'nın ev sorununu çözeceklerini, borçları için ise sanatçı arkadaşlarıyla kendi aralarında para toplayacaklarını açıklamıştı.