Ceylan Ertem'in YouTube programının ilk konuğu Haluk Levent
Ünlü sanatçı Ceylan Ertem'in birçok isimle düetler gerçekleştirerek sunacağı "Duyuyor Musun?" isimli 13 bölümlük eğlence programının ilk bölümü YouTube'da yayınlandı. Programın ilk konuğu Haluk Levent oldu.
Şarkıcı Ceylan Ertem, Youtube'da "Duyuyor Musun?" adlı eğlence programına başladı. 13 bölüm sürecek programın ilk konuğu Haluk Levent oldu. Ertem ve Levent, "Odam Kireçtir Benim", "Başka Türlü Bir Şey" ve "Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını" parçalarını yorumladı.
Yönetmenliğini Erdal Kaş’ın, sponsorluğunu Bitexen'in üstlendiği üstlendiği programa katılan Haluk Levent, pandemi döneminde müzisyen olmaktan gençlere tavsiyelerine, gelecek planlarından ülkede müziğin geldiği noktaya dek bir sohbet gerçekleştirdi.
https://t.co/DCmlvdvHxq— ceylan ertem (@ceylan_peace) February 20, 2022
DUYUYOR MUSUN? yayında! İlk konuğum Haluk Levent.
Harika orkestramız da cabası.
3 harika eser yorumladık, tatlı tatlı da sohbet ettik.
Çok heyecanlıyım.
Yorumlarınızı bekliyorum??
Çaylar, kahveler eşliğinde açın bakalım.#DUYUYORMUSUN @bitexen
İlk bölümün haberini sosyal medya hesabından duyuran Ertem, şu ifadeleri kullandı:
"DUYUYOR MUSUN? yayında! İlk konuğum Haluk Levent. Harika orkestramız da cabası. 3 harika eser yorumladık, tatlı tatlı da sohbet ettik. Çok heyecanlıyım. Yorumlarınızı bekliyorum. Çaylar, kahveler eşliğinde açın bakalım."
Geçen akşam Gümüşsuyu'nda lansmanı gerçekleştirilen programın lansmanına Haluk Levent, Gökhan Türkmen ve Melek Mosso gibi isimler katıldı. Ertem, dijitalde yayınlanacak program kapsamında birçok isimle düet yaptığını belirterek, "13 harika müzisyen, ustalarım ve kardeşlerimle gerçekleştirdiğimiz, her şeyi sorduğum ve cevabını aldığım muhteşem bir program oldu" dedi.
13 bölüm yayınlanacak program kayıtları bir süre sonra dijital dinleme platformlarında da paylaşılacak.
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