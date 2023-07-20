Hamilelere kavurucu sıcak uyarısı: 'Öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı'

Yayınlanma: 20.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 07:00

Kavurucu yaz sıcakları tüm yurtta etkili oluyor. Özellikle hamileliğinin son aylarında olanlar, sıcak yaz günlerinden olumsuz etkileniyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelere uyarılarda bulundu.

Buyru, hormonlardan dolayı hamilelerin sıcaklığı daha çok hissettiklerini vurgulayarak "Gebelikte yüksek olan progesteron hormonu vücut ısısını arttıran bir hormon. Vücut ısısını 0.3-0.5 derece arttıran bir hormon. Bunun yüksek olması sıcakların daha fazla hissedilmesine neden oluyor. Gebeler ek bir yük taşıyorlar. Bu hem bebeğe bağlı, hem de aldıkları kiloya bağlı. Ayrıca kan hacminin ve kalp atım hızının artmasına bağlı olarak ki, bunlar normal değişiklikler, gebelerde bir takım olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Ateş basmaları olabiliyor. Buna sıcak havalar da eklenince ciddi zorlanabiliyorlar" diye konuştu.

"ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLER İÇİLMEMELİ"

Hamilelerin kavurucu yaz sıcaklarını rahat geçirmeleri için ilk başta bol su içmeye özen göstermeleri gerektiğini belirten Buyru, "Şekerli ve gazlı içecekler içilmemeli. Hem de mideyi rahatsız eder, hem fazla kalori alınmasına yol açar. Çok fazla çay ve kahve içmek de vücuttan daha fazla su kaybedilmesine neden olur. Yaz aylarında hamilelerin içecek olarak ilk tercihi bol su içmek olmalı. Hamilelerin su kaybı fazla olduğu için bunu bol su içerek yerine koymak hayati öneme sahip. Ayrıca, soda, süt , ayran ve şekerli olmayan limonata ve meyve suları da içebilirler. Sıcak ve nemli havalarda hamilelerin sentetik , dar kıyafetlerden kaçınması gerekiyor. Pamuklu veya keten, bol, açık renk kıyafetler tercih edilmeli. Havuz ya da deniz sonrası ıslak mayo ile oturulmamalı. Bu durum enfeksiyonlara yol açabiliyor. Hamilelerin vajinal enfeksiyon geçirmesi, erken doğum riskini ve pek çok sorunu beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ BİR TABLOYA YOL AÇABİLİR"

Yaz aylarında hamilelerin ellerinde ve ayaklarında şişliklerin sık görülen problemlerden biri olduğunu belirten Buyru, "Özellikle gebeliğin ilerleyen dönemlerinde sabah ellerde, akşama doğru ayaklarda ödem olması, bütün gebelerin aşağı yukarı şikayet ettiği bir durum. Ödem, yüksek tansiyonla birlikteyse hem anne hem de bebek açısından olumsuz bir tabloya yol açabilir. Öncelikle tansiyonunu kontrol etmek, idrarda albümin çıkıp çıkmadığına bakmak, yani bir hastalığın, bir patolojinin işareti olup olmadığını araştırmak gerekir. Onun dışında normal bir ödem ise yine tuzdan kaçınmak, özellikle akşamları istirahat halinde iken ayakları yüksekte tutmak alınabilecek önlemler" dedi.