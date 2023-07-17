Önce yol kesti, sonra hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı

İstanbul Küçükçekmece’de D-100 Karayolu'nda içerisinde hamile kadının olduğu otomobilin önünü keserek durduran kişi camları yumrukladı.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 15:22
Abone Ol google-news

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sonrası sürücülerden biri diğer sürücü Orhan Bal'ın kullandığı otomobile doğru trafiği tehlikeye atacak manevralar yaptı. 

Şüpheli, ardından da tartıştığı Orhan Bal'ın otomobilinin önüne kırarak durdu. Aracından inen şüpheli, diğer sürücünün otomobilinin camına vurup kapısını açmaya çalıştı. 

Otomobil içinde bulunan sürücünün hamile eşi ve akrabaları da olan biteni korku içinde izledi. Otomobile yumrular atan şüpheli bir süre sonra aracına giderek yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sürücü Orhan Bal, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.


İstanbul saldırı yumruklu saldırı hamile

İlgili Haberler

Şişli’de gece kulübü önünde çifte saldırı: 4 yaralı

Şişli’de gece kulübü önünde çifte saldırı: 4 yaralı
Genç şarkıcı Erkan Doğanay'a sahne çıkışı silahlı saldırı!

Genç şarkıcı Erkan Doğanay'a sahne çıkışı silahlı saldırı!
ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi öldü

ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi öldü

En Çok Okunan Haberler