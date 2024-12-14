Hamsi kayboldu, tahtın lideri değişti! Tezgâhın en güzel ve en ucuzu..

Yayınlanma: 14.12.2024 - 18:49

Güncelleme: 14.12.2024 - 18:49

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde geçtiğimiz haftalarda kar yağışı ile birlikte hamsi bollaşmış balıkçı tekneleri kasalar dolusu hamsi ile limana yanaşıyordu. Yağışın sonrası 2 gün etkili olan esinti hamsinin rotasını başka tarafa çevirdi. Akçakoca’dan denize açılan balıkçılar Mezgit ve Barbun ile dönüyor.

Düzce Akçakoca ilçesinde yıllardır balıkçılık yapan Tuncay Gür, Akçakoca’da şu an hamsinin kaybolduğunu belirterek “Hamsi Akçakoca’ya Doğu Karadeniz’den ve Marmara’dan geliyor. Mezgit, Barbun buradan. Hamsi fiyat olarak hepsini geçti. Geçtiğimiz 2 gün burada hava fırtına gibi esti ondan sonra hamsi kayboldu. Sinop, Trabzon tarafında gitti” dedi.

Balıkçı Gür, tezgahta en güzel ve ucuz balığın Çinekop olduğunu işaret ederek “Hamsinin kilo fiyatı şu anda 300 lira, bir incesi var 150 lira, İstarvit 150 lira, Mezgit 250 lira kilosu, Palamut 200 lira tanesi, en güzeli en ucuzu Çinekop 300 lira kilosu” şeklinde konuştu.