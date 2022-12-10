Hande Doğandemir'in ehliyetine ikinci kez el konuldu
Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Hande Doğandemir'in ehliyetine bir kez daha el konuldu. Oyuncu 2 yıl boyunca araç kullanamayacak.
tv100'ün haberine göre, daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan oyuncunun yasaya göre aynı suçu 5 yıl işlememesi gerekiyordu.
Ancak Doğandemir, 28 Kasım'da Ulus'ta trafik çevirmesine takıldı. Alkollü olduğu tespit edilen oyuncunun ehliyetine 2 yıl boyunca el konuldu.
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