Rusya’da 8,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem ardından 10 ülkeye tsunami uyarısı yapıldı. Peki, Hangi ülkelere tsunami uyarısı verildi? Depremin etkisiyle hangi ülkelerde tsunami bekleniyor?
HANGİ ÜLKELERE TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ?
Rusya’da 8,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem ardından 10 ülkeye tsunami uyarısı yapıldı.
Tsunami uyarısı yapılan ülkeler şunlar:
- Rusya
- ABD
- Japonya
- Çin
- Endonezya
- Filipinler
- Meksika
- Şili
- Ekvador
- Panama
Çin Küresel Televizyon Ağı’nın (CTGN) haberine göre Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Rusya’nın doğusundaki Kamçatka yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından öngörülen tsunami için sarı alarm verdi.
Endonezya’da meteoroloji ülkenin kıyı şeridindeki 10 bölge için tsunami uyarısı yaptı.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından dalga boyu bir metrenin altındaki tsunaminin ülkeyi vuracağını belirtti. Halka sahillerden uzak durmaları çağrısında bulundu.