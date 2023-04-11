'Hareketlerde yavaşlama ve denge bozukluğu Parkinson habercisi olabilir'

Yayınlanma: 11.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 07:00

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

"YAŞLILIK DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKABİLİR"

Parkinson hastalığının beyinde dopamin adı verilen beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucunda ortaya çıktığını söyleyen Güngen, “Hastalık genellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkmaktadır. Hareketlerde yavaşlama, el titremesi, kaslarda sertlik ve denge bozukluğu ile kendini gösteren Parkinson hastalığı sinsi başlamakta ve belirtileri yıllar içinde ilerlemektedir. Hasta öyküsü ve nörolojik muayene ile birlikte görüntüleme ve kan testleri yapılmaktadır. Tedavide ise bütüncül yaklaşımlar kullanılmalıdır. İlaç tedavileri ile birlikte çevresel yaşam desteklerinden de faydalanılmalıdır” diye konuştu.

"HAREKETLERDE YAVAŞLAMA GÖRÜLEBİLİR"

Parkinson hastalığının tanısının geç konulabildiğini vurgulayan Güngen, “Hareketlerde yavaşlama çoğu zaman yaşlılık normali olarak düşünülebiliyor ve bu durumda Parkinson tanısı geç konuluyor. Hareketlerde yavaşlama, sık düşme atakları, ellerde özelikle istirahat halinde titreme, yürüyüşte öne eğilmiş bir postür oluşumu, yürürken aniden hızlanma hissi Parkinson göstergesi olabilir” ifadelerini kullandı.

"KOYU RENKLİ SEBZE VE MEYVELER TÜKETİLMELİ"

Doç. Dr. Güngen, Parkinson hastalığı için beslenme önerilerini şöyle anlattı:

“Koyu renkli olan sebze ve meyveler (siyah üzüm, domates, kiraz, vişne, yaban mersini, ahudusu, karpuz, çilek, kırmızı ve yeşil elma, koyu yeşil sebzeler), zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, yeşil çay, kükürt zengini besinler (karnabahar, lahana gibi), rafine şeker ve unlu mamülleri azaltmak, kafeini günde 1 fincan ile sınırlandırmak, tarçın (polifenoller gibi güçlü antioksidanlarla yüklüdür), magnezyum açısından zengin beslenme (yeşil yapraklı sebze-meyve, kuruyemiş, bitter), E vitamin kaynakları (badem fındık gibi kuruyemiş, meyve ve sebze), kuru erik (bir polifenol türü olan antosiyaninler, erik ve kuru eriklerde bulunan en aktif antioksidanlar gibi görünmektedir), soğan, sarımsak ve kuruyemiş (özellikle ceviz ve badem) tüketmek Parkinson hastalığı ile mücadelede etkili yöntemlerdir.”