Harris: Barney geçmişe bakıldığında 'rencide edici' olabilir

17 Aralık 2021 Cuma, 00:00

Neil Patrick Harris, hit Amerikan sitcom How I Met Your Mother (HIMYM)'daki Barney Stinson karakterinin "geçmişe bakıldığında rencide edici" olabileceğini söyledi.

The Guardian ile yaptığı bir röportajda, 2005'ten 2014'e dokuz sezon boyunca dizide küstah, manipülatif ve inatçı kişiliğiyle bilinen Barney karakterini canlandıran Harris'e, karaktere yönelik son eleştirileri soruldu.

Özellikle de Barney'nin kadınlara yönelik tutumları ve potansiyel aşk çıkarlarını etkilemek için manipülasyon biçimlerini nasıl kullandığı soruldu. Harris, sitcom'a kişisel yaklaşımının ve Barney'nin kendisinin 'hepsinin gerçek olmadığını' söyledi.

Harris, “Gösterinin yapısı, gelecekteki Ted'in, çocuklarına arkadaşlarıyla hikayesini anlatmasıdır” dedi. “Ted bunu yaparken anlatıyı kurguluyor. Her zaman eğlenmek ve parti yapmak isteyen, herhangi bir deneyimi olay haline getiren çöpçatan dostu, arkadaşı Barney'den de bahsediyor. Ben Barney'i, başarısız olduğunda onu başarılı kılmak için hikaye uyduran tuhaf bir anti-süper kahraman olarak düşünüyorum" şeklinde konuşan Harris, geçmiş şovları modern bir bakış açısıyla yeniden analiz etmeye gelince “varsayılan duyarsızlıkları eleştirmek” konusunda emin olmadığını söyledi. "Geçmişe bakıldığında bazı insanlar bundan rahatsız ve rencide olacak ama geçmişte kaldığı için kimsenin yapabileceği pek bir şey yok" dedi. Harris, “Ama dokuz sezon boyunca bu şovu yapma deneyimi çok iyi bir enerjiydi ve hiçbir zaman kötü niyetle bir şeyler yapma duygusu yoktu” diye ekledi.