Hasadı Alanya'da başladı: 700 dönüm arazide üretiliyor! Fiyatı ile üreticinin yüzünü güldürüyor...

Türkiye'nin önemli örtü altı tarım merkezlerinden biri olan Alanya, son yıllarda tropikal meyve üretiminde dikkat çekici bir ivme kazandı. Avokado, mango ve papaya gibi ürünlerin ardından artık ejder meyvesi de bölge ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Arazilerde başlayan hasat çalışmaları hummalı şekilde sürerken, üreticiler ürünlerini iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da göndermeye başladı. Üreticiler hasadın başlamasıyla birlikte ejder meyvesinin kilogramını 150-200 TL'den tüketiciler ile buluşturuyor.

Ejder meyvesi hasadı için serada üreticiler ile birlikte hasat yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "İlçemiz genelinde 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 700 dönüm arazide ejder üretimi yapılıyor. Kaktüs familyası ve sap tropikal bir iklimde olduğumuzdan dolayı örtü altında istemiş olduğu nem ve sıcaklığı sağlamaya çalışıyoruz. Alanya'da da gayretli bir şekilde yetiştiricilik yapan üreticilerimiz var. Bizler de Alanya Ziraat Odası olarak teknik destek veriyoruz" dedi.

KAN ŞEKERİ VE CİLT BAKIMINA FAYDALI

Lezzetinden başka insan sağlığına olan etkilerinden bahseden Göktepe, "Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, kan şekerinin düzenlenmesinde, cilt bakımında oldukça güzel bir ürünümüz. Aynı zamanda magnezyum D ve C vitamini olarak da zengin bir ürün" şeklinde konuştu.

Göktepe, ejder meyvesinde yerli üretimi tercih etmeleri konusunda tüketicilere uyarılarda bulundu.