Hasadı başladı: Coğrafi tescil alma yolunda! Samsun'un Tekkeköy ilçesine özgü....

Yayınlanma: 30.08.2024 - 15:54

Güncelleme: 30.08.2024 - 15:54

Mor patlıcan incirinde Samsun'da en fazla üretimi yapılan ilçelerin başında kapama incir bahçesi olarak Tekkeköy, Canik ve İlkadım ilçeleri yer alıyor. Samsun'da kapama incir bahçesi 171 dekar olup, meyve veren ağaç sayısı 68 bin 190 adet, meyve vermeyen ağaç sayısı ise 14 bin 475 adet olarak dikkat çekiyor. Toplam bin 400 ton yaş incir üretimi bulunan bahçelerde üretim artarak son yıllarda yapılan projelerle beraber 75 üretici tarafından 150 dekar daha kapama bahçede mor patlıcan inciri üretimi gerçekleştirildi. Coğrafi işaret tescili almada son aşamaya gelinen mor patlıcan incirinin hasadı, Tekkeköy'ün Çırakman Mahallesi'nde yapılan törenle başladı.

BAŞKAN CANDAL: “MOR PATLICAN İNCİRİNDE COĞRAFİ İŞARETİ ALACAĞIZ”

İlçelerinin ilk coğrafi işaretli ürünün mor patlıcan incir olacağına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, “Mor patlıcan incirinde coğrafi işareti alacağız. Tekkeköy'de coğrafi işaret alan ilk ürün olacak mor patlıcan inciri. İlçemizde 193 ton incir üretiyoruz. İstiyoruz ki bu daha artsın, yurt dışına satalım. Karadeniz'deki tüm illere aşağı yukarı inciri biz satıyoruz. Bunu daha üst seviyelere getirmeyi de hayal ediyorum. Fındık ve incirde orman vasfını yitirmiş, boş araziler eğer tarıma elverişli ise istiyoruz ki yüzlerce dönüm ekonomiye dönüşecek ürün yetiştirelim. Bunu MEM ile ortak yaparak ihtiyacı olan öğrencilerimize buradan burslar verelim hayalindeyiz. İnşallah hep beraber bunu başaracağız” diye konuştu.

İl genelindeki incir üretimi hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise, “Samsun, en başta fındık olmak üzere meyvecilik olarak 1 milyon 260 bin dekar alanla yaklaşık 169 bin ton meyve kapasitemiz var. Bunun içerisinde incir 1400 ton gibi üretimiz var. Özellikle Tekkeköy'de bu bölgede yetişen incirler yöresel olarak diğerlerinden lezzet olarak çok daha iyi. O nedenle de buradaki mor patlıcan inciri coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. Bu türün bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan 2023 yılında toplamda 44 çiftçiye 3 bin 650 adet incir fidan desteği sağlanarak yapılan çalışmalar ile incir üretiminde Samsun genelinde birkaç ağaçtan oluşan üretim modeli yerine modern, sulama imkânı olan kapama bahçe sayının artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda Tekkeköy Belediyesi tarafından Çırakman, Kerimbey ve Kutlukent mor patlıcan inciri coğrafi işaret ile ilgili çalışmalarda da sona gelindi.

Çırakman Mahallesi'nde düzenlenen mor patlıcan incirinde hasat etkinliği ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, ilçe ve şube müdürlerinin yanı sıra teknik personel ve üreticilerin katılımı ile gerçekleştirildi.