Hasadı yaklaşırken tescilli lezzette rekolte yarıya düştü...

Yalova'dan sonra en fazla üretimin yapıldığı Ordu'da, fındığın yanında üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivi, geçen yıl ilde 8 bin ton üretildi. Bu yıl olumsuz hava şartları ve nisan ayında etkili olan zirai don nedeniyle 100 rakımdan sonra kivide ciddi rekolte kaybı yaşandı. Rekoltenin geçen yıla göre yarı yarıya azaldığı ilde yaklaşık 4 bin ton kivinin hasat edilmesi bekleniyor.

"100 RAKIMDAN SONRA KİVİ YOK"

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, "Şu an sayım yapılmadı ancak rekoltemiz zirai don nedeniyle tahmini olarak yarı yarıya düştü. Geçen yıl 8 bin ton civarında kivi vardı, bu yıl 4 bin ton civarında bir rekolte beklentimiz var. Zirai don olayı fındıkta olduğu gibi kiviye de büyük zarar verdi, inşallah önümüzdeki yıl bu zararı yaşamayız. Denizden 100 metre yukarı kesimde kivi yok, korkunç derecede kuruma oldu" dedi.

Uzunlar, yurt dışından yapılan kivi ithalatının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "En azından bizim kivi hasat zamanımızda bu azalırsa, oradaki üreticiler ile mücadele etmiş oluruz. Bizim buradaki maliyetlerimiz gün geçtikçe arttı. Geçen yıl birinci sınıf kivinin kilogram fiyatı 40 lira seviyesindeydi, bu sene üreticilerimiz ile de yaptığımız görüşmeler sonucu beklentimiz 100 lira civarında. Sebebi de giderlerin artması" ifadelerine yer verdi.

Ordu kivisinin tescilli, aromasının güzel ve raf ömrünün de uzun olduğunu anlatan Uzunlar, "Diğer üreticilerin kivisini lekelemek istemem ancak İran'dan gelen bir kivi ile Türkiye kivisini karşılaştırmak da yanlış olur. Kivide erken hasat çok önemli. Coğrafi işaret belgemizin zedelenmemesi için kivinin aromasının 6,5-7'yi bulması lazım, tarım il ve ilçe müdürlükleri bunun ölçümünü sağlıyor. Aroması ölçülsün o şekilde hasat yapılsın, geç toplanınca gramajı da artar, buna dikkat etmek lazım. Bu yıl biraz gecikmeli olarak 10 Kasım gibi hasada başlayabiliriz" şeklinde konuştu.