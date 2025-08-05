Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hasan Can Kaya 'Exxen'le yollarını ayırdı

Hasan Can Kaya 'Exxen'le yollarını ayırdı

5.08.2025 10:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hasan Can Kaya 'Exxen'le yollarını ayırdı

Hasan Can Kaya sosyal medya üzerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'den ayrıldığını açıkladı.

Hasan Can Kaya'nın, Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” programını yeni sezonda aynı platformda sürdürmeyeceği ortaya çıktı.

YouTube kanalı ile sükse yakaladıktan sonra Ilıcalı'nın yeni kurduğu platforma transfer olan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Konuşanlar' isimli programının başka bir platformda devam edeceğini açıkladı.

"HABERLER DOĞRU"

Hasan Can Kaya yaptığı açıklamada, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur.. Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım." ifadelerine yer verdi.

İlgili Konular: #Hasan Can Kaya #Exxen #Konuşanlar