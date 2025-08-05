Hasan Can Kaya 'Exxen'le yollarını ayırdı

Hasan Can Kaya'nın, Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” programını yeni sezonda aynı platformda sürdürmeyeceği ortaya çıktı.

YouTube kanalı ile sükse yakaladıktan sonra Ilıcalı'nın yeni kurduğu platforma transfer olan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Konuşanlar' isimli programının başka bir platformda devam edeceğini açıkladı.

"HABERLER DOĞRU"

Hasan Can Kaya yaptığı açıklamada, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur.. Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım." ifadelerine yer verdi.