Yayınlanma: 15.10.2024 - 22:49

Güncelleme: 15.10.2024 - 22:49

Survivor ile kendini tanıtan Hasan Yalnızoğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Hasan Yalnızoğlu'nun neden öldüğü araştırılıyor. Peki, Hasan Yalnızoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Hasan Yalnızoğlu öldü mü? İşte ayrıntılar...

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

Hasan Yalnızoğlu 20 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu olan Yalnızoğlu, daha sonra dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etti.

Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev alan Yalnızoğlu, 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi.

Show TV'de yayımlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldu.

2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı. 18. haftada adaya veda eden Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı 5. olarak tamamladı.

Ayrıca 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında Hasan Yalnızoğlu ikinci olmayı başardı.

HASAN YALNIZOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Yalnızoğlu 15 Ekim 2024 tarihinde pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.

HASAN YALNIZOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2002 - Karaoğlan

2005 - Sen Ne Dilersen

2006 - Keloğlan Karaprens'e Karşı

2007 - Tılsım Adası

2007 - Dede Korkut Hikayeleri

2007 - Korkusuzlar

2007 - Son Osmanlı Yandım Ali

2009 - Kahve Bahane

2010 - İncir Reçeli

2011 - Burası Osmanlı 1711 / Sır Kanunu

201 - Bir Zamanlar Osmanlı

2013 - Karaoğlan

2014 - Kelebeğin İkinci Günü

2014 - Kızıl Elma

2017 - Atçalı Kel

2019 - Halka

2021 - 50m2

2024 - Türkler Çıldırmış Olmalı 2