Hasat arttı, fiyatlar çakıldı: Tezgahlarda yok satıyor

İlk hasat döneminde yüksek fiyatlardan alıcı bulan kiraz, ilerleyen günlerde düşen fiyatıyla vatandaşın ilgisini artırdı.

Kent genelinde pazar ve manav tezgâhlarında yerini alan kiraz, özellikle 100 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, bazı noktalarda ürün kalitesine göre 250 TL seviyelerinin de görüldüğü belirtildi. Pazarcı esnafı, sezonun ilk günlerinde sınırlı ürün nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini ancak hasadın artmasıyla birlikte fiyatların aşağı yönlü hareket ettiğini ifade etti.

Vatandaşlar ise kirazın daha önce yüksek fiyatlardan satılmasının ardından şu anki düşüşten memnun olduklarını belirterek, tezgâhlara ilginin arttığını söyledi.